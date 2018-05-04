Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 04.05.2018

У России появился новый опасный конкурент на газовом рынке Европы

«Expert Online» 2018
  • У России появился новый опасный конкурент на газовом рынке Европы
Zuma\TASS

После более чем десятилетия закупок огромных объемов энергоносителей Египет имеет все шансы стать одним из крупнейших поставщиков газа для Европы. Интерес Брюсселя к Египту подчеркнул апрельский визит в Каир еврокомиссара по энергетике Мигеля Ариаса Каньете и его оптимизм в отношении стратегического партнерства между ЕС и Египтом в области энергетики, рассчитанного на 2018-22 годы. Ожидается, что договор будет подписан в скором будущем.

Превращение Египта из импортера в экспортера газа стало возможным после находок нескольких крупных газовых месторождений в восточной части Средиземного моря. Крупнейшим является египетское месторождение Зохр, запасы которого оцениваются в 850 млрд м³ газа. Кроме главного оператора – итальянского нефтегазового гиганта Eni, в этом мегапроекте участвуют и другие крупные компании: Shell, BP и Роснефть.

В Брюсселе придают большое значение потенциальным поставкам газа из Египта вместе с газом из Израиля и Кипра, потому что они помогут укрепить энергетическую безопасность Европы и компенсировать недавнее существенное сокращение собственной добычи газа в Старом Свете. В Брюсселе не скрывают, что египетский газ необходим ЕС для "диверсификации" поставок газа. 

Министр нефтяной промышленности Египта Тарек аль Молла заявил, что Каир намерен увеличить иностранные инвестиции в нефте-газовый сектор и довести их в 2018-19 фискальном году до 10 млрд долларов. Он также пообещал выставить на аукцион 10 из 11 египетских месторождений газа в Средиземном море. Среди потенциальных операторов наряду с нефтегазовыми гигантами из США и Европы называют инвесторов из России, Китая и арабского мира.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку 2»
      Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку-2»
    2. Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара
      Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара
    3. Суд ЕС принял решение в пользу «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
      Суд ЕС принял решение в пользу «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»