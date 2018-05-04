У России появился новый опасный конкурент на газовом рынке Европы

После более чем десятилетия закупок огромных объемов энергоносителей Египет имеет все шансы стать одним из крупнейших поставщиков газа для Европы. Интерес Брюсселя к Египту подчеркнул апрельский визит в Каир еврокомиссара по энергетике Мигеля Ариаса Каньете и его оптимизм в отношении стратегического партнерства между ЕС и Египтом в области энергетики, рассчитанного на 2018-22 годы. Ожидается, что договор будет подписан в скором будущем.

Превращение Египта из импортера в экспортера газа стало возможным после находок нескольких крупных газовых месторождений в восточной части Средиземного моря. Крупнейшим является египетское месторождение Зохр, запасы которого оцениваются в 850 млрд м³ газа. Кроме главного оператора – итальянского нефтегазового гиганта Eni, в этом мегапроекте участвуют и другие крупные компании: Shell, BP и Роснефть.

В Брюсселе придают большое значение потенциальным поставкам газа из Египта вместе с газом из Израиля и Кипра, потому что они помогут укрепить энергетическую безопасность Европы и компенсировать недавнее существенное сокращение собственной добычи газа в Старом Свете. В Брюсселе не скрывают, что египетский газ необходим ЕС для "диверсификации" поставок газа.

Министр нефтяной промышленности Египта Тарек аль Молла заявил, что Каир намерен увеличить иностранные инвестиции в нефте-газовый сектор и довести их в 2018-19 фискальном году до 10 млрд долларов. Он также пообещал выставить на аукцион 10 из 11 египетских месторождений газа в Средиземном море. Среди потенциальных операторов наряду с нефтегазовыми гигантами из США и Европы называют инвесторов из России, Китая и арабского мира.