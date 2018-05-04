Меркель хочет угодить Трампу, но боится раскола

Представители партий Христианско-демократического и Христианско-социального союзов канцлера Ангелы Меркель заявили, что расходы на оборону к 2021 году вырастут до 1,5 % от ВВП страны, составив $49млрд сообщает Reuters. Их не поддерживают в этом вопросе социал-демократы, поскольку бюджет, подготовленный министром финансов Олафом Шольцем, предлагает направлять на военные расходы только 1,27% ВВП.

Издание подчеркивает, что Ангеле Меркель будет сложно выполнить требование президента США Дональда Трампа и достигнуть показателя в 2% ВВП расходов стран – участниц альянса на военные расходы.

Даже, если случится невозможное, и все партии Германии одобрят предложение сторонников канцлера Ангелы Меркель, этого все равно будет недостаточно, чтобы добиться требуемых Трампом показателей из-за мнения парламентского большинства не втягивать страну в гонку вооружений, сообщает издание.

В четверг, 3 мая, противостояние между консерваторами и социал-демократами обострилось. Заместитель лидера консерваторов Йоханн Вадефуль заявил, что увеличить военные расходы «вполне разумно и реалистично». В ответ на эти призывы представителей правящей партии, лидер социал-демократов Андреа Нахль заявил, что Германии необходимо переоснащение вооруженных сил, но при этом следует избегать гонки вооружений.

Стороны договорились подготовить компромиссный документ к 4 июля, когда кабинет Меркель рассмотрит бюджет на 2019 год.