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Москва, 04.05.2018

НАТО жалуется на российскую пропаганду

«Expert Online» 2018

Одними из наиболее важных вызовов, с которым сталкивается НАТО является  Россия и ее информационная политика, передает чешский портал Lidovky.cz  мнение главы военного комитета Североатлантического альянса генерала Петра Павела.

Военный утверждает, что Москва пытается изменить мировой порядок в соответствии со своей «национальной моделью общества», а также Россия использует «гибридные инструменты, в частности, пропаганду, которую поддерживают СМИ и соцсети». При этом, как заявил Павел, Москва не проводит в отношении НАТО политику агрессии в ее традиционном понимании.

«Россия пытается поколебать то, как западное общество воспринимает НАТО, ее цели и действия», — сообщает Павел, добавляя, что Москва добилась в этом определенных успехов.

Генерал призвал НАТО сплотить ряды и продемонстрировать единство, которое Россия, по его словам, пытается подорвать. «Мы показываем нашим оппонентам, что агрессия стоит дорого, и у нее мало шансов на успех», — резюмирует представитель альянса.

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