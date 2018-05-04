Преимущества использования онлайн-телевидения

До появления интернета смотреть интересные телефильмы и телепередачи дома можно было только при помощи телевизора. После формирования глобальной сети и развития информационных технологий необходимость в этом устройстве стала постепенно исчезать.

Сначала просмотр телепрограмм и фильмов в интернете был возможен только в записи, спустя несколько дней после их показа на телевидении. В дальнейшем появилась возможность просмотра любимых телепередач в онлайн-режиме. Высокую популярность среди зрителей завоевал Первый канал, являющийся одним из главных источников общероссийских новостей и занимательных семейных телепередач. Его прямые эфиры можно смотреть в любое время, находясь вне дома или даже за границей. Для этого нужно только иметь при себе планшет или ноутбук с выходом в интернет. Доступность в любом месте в любое время представляет собой главное преимущество интернет-телевидения.

Другое немаловажное достоинство онлайн-телевидения состоит в более богатом выборе телеканалов, чем в спутниковом или кабельном ТВ, в этом вы можете убедиться просмотреть Доза ТВ. Покупатель пакета каналов кабельного телевидения лишает себя доступа к множеству интересных телепередач и фильмов. Интернет-телевидение позволяет в любое время смотреть почти любой телеканал, который ведет вещание в том регионе, глее проживает пользователь.

Еще одно очевидное достоинство онлайн-телевидения заключается в доступной стоимости. Для его использования нет необходимости в дополнительных расходах на покупку спутниковых тарелок и приставок. Больше того, нет нужды в ежемесячной абонентской плате за услуги операторов, предоставляющих доступ к ограниченному набору телеканалов. Все затраты за использование онлайн-телевидения сводятся лишь к оплате услуг интернет-провайдера. Выгодность очевидна, поскольку тем, кто и так пользуется интернетом дома, нет нужды платить дополнительные деньги, то есть они могут смотреть интернет-телевидение фактически бесплатно.

Еще одно существенное преимущество интернет-телевидения – независимость от мощности телесигнала. При использовании обычного телевидения бывает так, что посмотреть важные новости или любимый телесериал невозможно из-за отсутствия телесигнала, вызванного техническими неполадками или погодными условиями. Интернет-телевидение лишено данного недостатка.

Дополнительный плюс онлайн-телевидения состоит в удобстве использования. Можно открыть одновременно несколько окон браузера, в каждом из которых показываются разные телепередачи, чтобы увидеть все самые интересные моменты в каждой из них.