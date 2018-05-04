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Москва, 04.05.2018

Российский фондовый рынок показывает положительную динамику

«Expert Online» 2018

Торги на российском рынке акций открылись в пятницу, 4 мая с роста основных индикаторов. Так индекс МосБиржи к 10:01 по московскому времени вырос на 0,7%, достигнув 2289,94 пункта; РТС к этому времени поднялся на 1,2% до 1141,80 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Накануне российский рынок акций закрылся в «красной зоне» на фоне снижения цен на нефть, отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

«Итог заседания ФРС США по монетарной политике ясно указывает на стремление организации и далее повышать процентные ставки, что, в свою очередь, заметно снижает риск-аппетит рыночных игроков», — цитирует Росбалт эксперта.

Он также уточняет, что сегодня повышенным вниманием рынка будет направлено на индекс деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны.

«Кроме того, будут представлены значения потребительской инфляции в России, ожидаются выступления президента Бундесбанка Йенса Вайдманна и членов ФРС Уильяма Дадли и Джона Уильямса», —резюмирует аналитик.

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