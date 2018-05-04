Минфин предлагает облагать самозанятых граждан налогом «на профессиональный доход» размером от 3 до 6%. Инициатива вызывает у аналитиков множество вопросов и имеет много шансов остаться формальной, как и предыдущие попытки такого рода. Самый теоретически эффективный способ заставить неофициально работающих регистрироваться, лишив их бесплатной медпомощи, о чем не раз в последнее время заходила речь, на практике не осуществим

Что-то вы слишком заняты

Люди, не нашедшие подходящей работы по найму и не решившиеся регистрироваться в качестве предпринимателей или создать фирму, вновь стали объектом внимания властей. «Мы будем предлагать новый специальный налог — налог на профессиональный доход», — заявил журналистам в первый рабочий день после Праздник Весны и Труда заместитель министра финансов Илья Трунин. «Это доход, который получает человек, не привлекая дополнительных работников. Мы предлагаем, чтобы ставка налога составляла 3%, если оказание услуг идет физическим лицам, и 6%, если юридическим», — цитирует замминистра ТАСС, называя новую инициативу «налогом на самозанятых».

Сообщается, что такой налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом до 10 млн рублей. О планах насчет более богатых тружеников Минфин пока умалчивает. Большую часть поступлений в документе, который обещают обнародовать для обсуждения в мае, предложено будет направлять в страховые фонды. О том, что неофициально работающие граждане не пополняют Фонд обязательного медстрахования, а в поликлиники ходят и в больницах лежат, официальные заявления уже звучали.

Как отмечает RG.ru, до конца 2018 года для самозанятых действуют налоговые каникулы. Можно встать на добровольный учет, но желающих не набралось и одной тысячи человек. Но с 2019 года самозанятые должны будут либо стать ИП, либо платить НДФЛ 13 процентов, а практически любой бизнес должен быть оснащен онлайн-кассами. То, что такой правовой режим не будет стимулировать к выходу из тени, в Минфине понимают. Однако и то, что предлагается, выглядит сырым. Не входя в более подробные объяснения, замминистра финансов сосредоточился на оригинальных способах уплаты нового налога: с помощью мобильных приложений и даже биометрии. Однако непохоже, что к этим новшествам прибегнут столь уж многие. При том, что число неофициально занятых оценивается и экспертами, и властями в миллионы человек, если не в десятки миллионов.

А чем плох патент?

На первый взгляд, идея ввести профессиональный налог со ставкой 3% кажется рациональной, указывает руководитель консалтинга «Правовест Аудит» Ольга Новикова. Но, не зная всех деталей, трудно говорить об эффективности этого проекта. Большинство самозанятых лиц пугает необходимость представления отчетности, поэтому, на ее взгляд, вместо налога следует ввести недорогие патенты именно для самозанятых лиц без необходимости их регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

«Зачем нужен еще один новый вид налогообложения для физических лиц?» — задается она вопросом. Конечно, признает аналитик, 3% лучше, чем 6%, действующие сейчас при упрощенной системе налогообложения или на патенте. Сейчас, например, для репетиторов на патенте вмененный доход составляет 300 тыс. рублей в год при действующей ставке налога 6% это 18 тыс. рублей в год плюс фиксированные страховые взносы в размере 32385 рублей. При этом предел доходов на патенте — 60 млн рублей в год. Если речь идет о снижении ставок на доходы с 6% до 3%, то зачем нужен новый налог – можно понизить ставки по отдельным видам патентной деятельности. Почему не имела успеха действующая с 2017 система налогообложения самозанятых? Ведь им нужно было только подать заявление и никаких отчетов плюс налоговые каникулы. Конечно, если и так жилось неплохо, зачем заявлять о себе в налоговый орган?

Будет ли новый механизм эффективен? Тоже не факт, полагает Ольга Новикова. Понятно, что затраты на администрирование будут достаточно высоки, поскольку, чтобы выявить уклоняющегося от уплаты, потребуется проводить встречные сверки с покупателями услуг. Но вот денежная «премия» для бюджета будет еще меньше чем от проверки нынешних индивидуальных предпринимателей.

Что касается взаимодействия с юрлицами, а там предлагаемый налог выше — 6%, то дело выглядит еще более странно.

Не стоит забывать, говорит Ольга Новикова, что компании, приобретая услуги физических лиц по гражданско-правовым договорам, и так являются налоговыми агентами. Заставлять продавцов услуг второй раз платить налог — несправедливо. Но взаимодействие с юрлицами – это единственная возможность обложить самозанятых. При оказании услуг гражданами друг другу уплата налога в любом случае будет исключением. Возможно, заключает экономист, взывать нужно не только к «налоговой совести» самозанятых граждан, но и принять более действенные меры, например, ввести декларирование не доходов, а расходов.

Вывести из тени и сделать прозрачными

Но вообще, добавляет сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, нельзя сказать, что у самозанятых сейчас нет стимула регистрироваться. Все хотят пользоваться мерами господдержки и «дружить» с банками, которые могут и заблокировать счета по подозрительным операциям. Для первых шагов в бизнес платить 3% по транзакции — оптимальный вариант, поскольку непонятно как дела пойдут дальше, зато все уже ведется по-честному в рамках правового поля.

С другой стороны, продолжает Назаров, пока не совсем понятно, какую отчетность предполагает новый законопроект. Например, в предлагаемой системе регистрации через патент, человек четко понимает, что всего за 5 минут он может приобрести его всего на месяц или на целый год. Поскольку тестировать законопроект предполагается в пилотном режиме в нескольких регионах, почему бы не апробировать оба варианта и посмотреть, какой из них окажется эффективнее?

Категория самозанятых граждан потому и самозанятые, потому что по ряду причин не готовы вступать в официальные отношения с государством как предприниматели, отмечает, в свою очередь, руководитель проекта поддержки и развития индивидуального предпринимательства «Я в деле!» Алина Попова. Уровень дохода таких граждан в месяц едва компенсирует среднюю зарплату. Само по себе слово «самозанятый» говорит о том, что в государственной «прозрачной» системе гражданин не нашёл свое профессиональное место.

Почему бы, задается вопросом Попова, разнообразные и стимулирующие налоговые условия не вводить для уже зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые своим примером смогут стимулировать самозанятых на более активные действия в сторону легализации? Силы нужно бросать на тех, кто уже готов к ответственности и выбрал для себя официальный статус. Успешных индивидуальных предпринимателей нужно показывать по телевизору, транслировать идеологию взаимодействия микропредпринимателей и государства, продолжить программу финансовой грамотности для населения.

Неуплата за риск

Так или иначе, но мы имеем дело с продолжением кампании по выведению из тени самозанятых россиян, отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Он напоминает, что предыдущая кампания не увенчалась успехом — по всей стране зарегистрировалось в качестве самозанятых чуть более 800 человек, причем в некоторых регионах не обнаружилось ни одного. Очевидно, что у людей недостаточно мотивации в виде недолгих налоговых каникул и белого дохода, и решено создать дополнительную мотивацию — в виде снижения налога до 3%.

При этом могут возникнуть разные интересные коллизии, например, некоторые врачи могут попробовать объявить себя самозанятыми, и платить налог по сниженной ставке, а юристы смогут им объяснить, как это правильно сделать. То есть экономика может получить переход вполне легальных и действующих бизнесов на сниженную ставку, а вместе с этим — снижение поступлений в бюджет на 2-3%.

Государство, с точки зрения эксперта, не совсем хорошо представляет специфику деятельности самозанятых граждан: нянь, репетиторов, водителей, и оттого и не может найти норму закона, которая бы устраивала всех. Самозанятость — это, прежде всего, некий предпринимательский риск, пусть и в микромасштабе, самозанятый далеко не всегда уверен в том, что у него будет стабильный денежный поток, что в следующем месяце у него будет такой же объем заказов, клиентов. Государство как будто не замечает этого риска, и предлагает самозанятым платить некую ставку налога на прибыль, не предполагая, что этой прибыли может и вовсе не быть, а может быть даже убыток, непредсказуемый для самозанятого.

В обществе должно быть взращено некое уважение к предпринимателям вообще и к самозанятым в частности, соглашается генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов с мнением Алины Поповой, чтобы у них появилась моральная потребность платить налоги и участвовать таким образом в построении современных общества и государства. Дело только в ставке, а и в удобстве постановки на учет, в простоте отчетности, перечисления налоговых платежей. А еще — в неком общественном договоре, который мог бы гарантировать самозанятым, что ставка 3% со временем не превратится в 13%, ведь сейчас никто не способен гарантировать невозможность такого сценария.

Не все охотно поделятся с государством последней шоколадкой

Попробуй отними

Можно еще добавить, что, теоретически, наиболее эффективным средством заставить неофициально работающих людей как-то оформлять свои отношения с государством стала бы реализация звучавших ранее предложений об ограничении доступа к медпомощи. Что-то такое, как выдача полиса ФОМС лицу старше 18 лет только при предъявлении справки об уплате НДФЛ или при предоставлении патента (или пенсионного удостоверения). Что касается пенсионных отчислений и, соответственно, будущей пенсии, то это тоже, конечно, должно заботить самозанятых граждан, но, в принципе, при наличии определенного стажа та или иная трудовая пенсия выплачиваться будет, а без стажа — социальная. В большую пенсию мало кто верит (хотя она и встречается), стаж же есть почти у всех, потому что нынешние нигде не работающие репетиторы ранее работали преподавателями и т.п. Нет его у молодежи, но она редко задумывается о пенсии.

Однако, если говорить о медицинском обеспечении, здесь все не так просто. Лишить неработающих официально бесплатной медицины, принудительно перевести их на полисы «добровольного страхования» — эти идеи упираются в Конституцию РФ. Статья 41 ч. 1 Конституции гласит: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно».

И это — абсолютно непреложный постулат. О том, чтобы поменять Конституцию в данной части, никто пока сказать не рискнул. Но как финансировать «бесплатную помощь», если люди не платят взносов? А Основной закон и не увязывает первое со вторым, говоря, что, медицина финансируется «за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений». То есть, страховые взносы — лишь один из трех названных видов источников средств. Поэтому такой путь решения проблемы поступлений от самозанятых закрыт. Открыт, по-видимому, другой — постоянство налоговой политики и повышение доверия между гражданином и государством, хотя это и выглядит как общие слова.