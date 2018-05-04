Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 04.05.2018

Стали известны подробности первого полета на Луну российского космонавта

«Expert Online» 2018

Первый космонавт из России может отправиться к Луне на борту космического корабля США Orion в 2024 году. Об этом рассказали «РИА Новости» в пятницу, 4 мая, со ссылкой на источник в космической отрасли.

Российский космонавт будет участвовать в монтаже российской шлюзовой камеры на международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Издание отмечает, что в рамках «переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию». «Российский космонавт должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции», — рассказал собеседник. Данную информацию подтвердил и источник в корпорации «Энергия», специалисты которой будут создавать модуль.

По его словам, на данный момент речь идет о четырех пилотируемых миссиях на окололунной станции. В функции российского космонавта будет входить сопровождение модуля во время его транспортировки к Луне. «Помимо этого, ведутся переговоры о включении еще одного российского космонавта в другой экипаж, но они находятся в самой начальной стадии», — отметил представитель ГК «Энергия».

Напомним,  переговоры о создании окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway между Россией и США  начались  еще в 2013 году. В сентябре 2017 года страны подписали соглашение о начале работ.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку 2»
      Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку-2»
    2. Суд ЕС принял решение в пользу «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
      Суд ЕС принял решение в пользу «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
    3. Власти Британии ответили на вопрос, кто отравил Скрипалей
      Власти Британии ответили на вопрос, кто отравил Скрипалей