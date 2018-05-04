Стали известны подробности первого полета на Луну российского космонавта

Первый космонавт из России может отправиться к Луне на борту космического корабля США Orion в 2024 году. Об этом рассказали «РИА Новости» в пятницу, 4 мая, со ссылкой на источник в космической отрасли.

Российский космонавт будет участвовать в монтаже российской шлюзовой камеры на международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Издание отмечает, что в рамках «переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию». «Российский космонавт должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции», — рассказал собеседник. Данную информацию подтвердил и источник в корпорации «Энергия», специалисты которой будут создавать модуль.

По его словам, на данный момент речь идет о четырех пилотируемых миссиях на окололунной станции. В функции российского космонавта будет входить сопровождение модуля во время его транспортировки к Луне. «Помимо этого, ведутся переговоры о включении еще одного российского космонавта в другой экипаж, но они находятся в самой начальной стадии», — отметил представитель ГК «Энергия».

Напомним, переговоры о создании окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway между Россией и США начались еще в 2013 году. В сентябре 2017 года страны подписали соглашение о начале работ.