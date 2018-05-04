В России может появиться новый налог

Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых. По планам ведомства, при оказании услуг физлицам налог составит 3%, юрлицам - 6%.

Ведомство уже разрабатывает новый законопроект о введении специального режима налогообложения для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей, который будет именоваться налогом на профессиональный доход.

Как сообщил заместитель главы Минфина РФ Илья Трунин, ведомство предлагает новый специальный налоговый режим для самозанятых, не имеющих наемных работников.

«Неважно, кому он оказывает услуги и имеет ли он статус ИП. Мы предлагаем этот налог уплачивать с применением современных технологий, которые будут представлять собой "эрзац" ККТ: то есть мобильное приложение, которое каждый может загрузить себе на планшет или смартфон», - сказал Трунин.

Уточняется, что при наличии у физлица статуса индивидуального предпринимателя, он сможет либо платить налоги для ИП, либо перейти на профдоход.

Предложенное решение затрагивает миллионы людей, реализовать его будет непросто.

