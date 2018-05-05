Как правильно ставить свечи в храме

Обычай ставить свечу в храме имеет многовековую историю. При выполнении этого обряда необходимо соблюдать ряд правил, описанных ниже.

Свечу нужно зажечь от уже горящей, после чего поставить ее в строго вертикальном положении в гнездо подсвечника. Если в подсвечниках уже установлены зажженные свечи, не надо использовать зажигалки или спички.

Когда сильно заболел ребенок, ставить свечу можно к любой иконе. Помимо того, нужно знать, что болезнь малыша является временем молитвы и покаяния для всех членов семьи. Она служит стимулом к духовному развитию. Если малыш уже научился молиться, то он должен делать это самостоятельно, иначе за него это следует делать отцу, матери и крестным. Необходимо сочетать духовное делание с лечением, проводимым профессиональным врачом.

Обязательные правила относительно количества покупаемых свечей отсутствуют. Их приобретение является добровольной жертвой Богу.

Ставить свечи https://svyatsy.ru/services/svecha_v_hrame/ о собственном здравии вполне допустимо. Свеча является символом молитвенного обращения к Господу, и большая часть молитв произносится от первого лица.

Ставить свечи за упокой могут все, в том числе и беременные женщины.

Если свечу некуда поставить, ее следует положить на подсвечник, а не помещать в уже занятую ячейку и не вынимать чужую свечу из ячейки, чтобы освободить место для своей.

Стоять с горящими свечами в руке принято в особых случаях, в остальных случаях их следует устанавливать на подсвечник.

Что касается достижения успеха в делах, то для этого необходимо не только ставить свечи и молиться, но и соблюдать заповеди в своей повседневной жизни. Молиться следует словами, которые идут от сердца. При этом нужно понимать, что не все желания человека, об исполнении которых он просит у Бога, несут ему пользу. Неисполнение желаний может способствовать спасению души, хотя иногда люди испытывают разочарование от того, что их мечты не сбылись.

Ставить свечу об отпущении грехов допустимо лишь после совершенной в присутствии священнослужителя исповеди и прочтения им соответствующей молитвы. Свеча является символом, который сам по себе не способен освободить от грехов.

Ставить свечи за некрещеных допустимо, однако не разрешается подавать в храме записки, на которых написаны их имена.

После освящения яиц и куличей свечу можно оставить в храме илиотнести ее домой и зажечь в ходе домашней молитвы.

Как правило, свечи покупают в том храме, в который приходят молиться. Поэтому использовать свечи, приобретенные в других местах, нежелательно.