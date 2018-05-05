Тонкости и нюансы выбора цветочного букета

Букет цветов – универсальный подарок к любому празднику. Но для каждого конкретного случая необходимо правильно оформить флористическую композицию.

Например, букет для свидания с возлюбленной и цветы для поздравления руководителя будут радикально различаться. Это обязательно нужно учесть при выборе цветов в Долине роз.

Ниже описан ряд важнейших правил, выполнение которых позволит не допустить досадных ошибок:

Главное требование к букетам, предназначенным для официальных мероприятий, – сдержанность. Ярко декорированные композиции на официальных торжествах будут смотреться как минимум странно.

Для молодых особ лучше всего покупать изысканные цветы нежных оттенков, например, тюльпаны, лилии и ромашки. Для женщин в возрасте подойдут букеты из броских и пышных цветов.

Подарок молодоженам к бракосочетанию обязательно должен быть роскошным и запоминающимся. Однако надо учитывать, что при использовании экзотических цветов нужно соблюдать умеренность, даже если из них составляется свадебный букет.

При покупке роз надо учитывать, для поздравления с каким событием предназначается букет. Если розы будут подарены на юбилей, то наилучшим вариантом будет букет, состоящий из цветов, количество которых соответствует торжественной дате. Надо только учитывать, что это число не должно быть четным. Поэтому если виновнику торжества исполнилось, например, сорок лет, в составленный из сорока роз букет нужно включить еще один цветок. Для свидания с любимой женщиной подойдет одна алая роза или элегантная композиция, составленная из трех-пяти цветов.

Цветочные композиции, предназначенные для артистов, могут иметь кардинальные различия. Если букет вручается мастеру сцены, то его необходимо оформить в классическом элегантном стиле. Для начинающих артистов подойдут нарядные букеты и экзотические композиции.

При возникновении сомнений в правильности своего выбора или колебаний относительно того, какая именно флористическая композиция будет уместной в том или ином случае, нужно воспользоваться помощью профессионалов. Они окажут содействие не только с подбором цветов, но и с составлением композиции из них, максимально соответствующей вкусам получателя подарка и характеру торжественного мероприятия, будь то юбилей или бракосочетание. Очень важно, чтобы получатель подарка почувствовал, что эти цветы выбирались именно для него, а не были приобретены впопыхах в ближайшем магазине.