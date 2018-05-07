Крупнейшей авикомпании Европы грозит закрытие

"Чрезмерные" требования по зарплатам и продолжение забастовок приведyт к прекращению существования крупнейшей в Европе авиакомпании Air France-KLM Group, считает министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

«Если она (авикомпания Air France-KLM Group) не предпримет необходимые усилия, для того, чтобы конкурировать с Lufthansa и другими крупными авиакомпаниями, она исчезнет», - заявил министр в эфире BFM TV .

Требования по зарплате профсоюзов «необоснованны», и сотрудники должны проявлять «ответственность», добавил он.

По словам министра, правительство Франции не намерено брать на себя выплаты по долгам переживающей кризис авиакомпании, считая реструктуризацию фирмы обязанностью ее руководства.

"Государство существует не для того, чтобы подчищать долги, приходить на помощь компаниям, которые не предпринимают необходимых усилий для того, чтобы быть конкурентоспособными", - цитирует министра ТАСС.

При этом Ле Мэр подчеркнул, что, по его мнению, прежнее руководство Air France нащупало верную траекторию по выводу компании из кризиса, однако реализации этих планов помешал конфликт между советом директоров и работниками, которые требовали индексации замороженных еще шесть лет назад окладов.

В пятницу стало известно, что глава Air France-KLM Жан-Марк Жанейак подает в отставку из-за невозможности договориться с профосоюзами по вопросу ставок заработной платы персонала. Конфликт в Air France начался в прошлом году, когда профсоюзы потребовали повышения окладов на 6%, ссылаясь на то, что зарплаты работников были заморожены последние шесть лет. В ответ руководство компании предложило увеличение платы лишь на 1%, а в апреле 2018 года был выдвинут новый план, предполагавший рост окладов на 7% в течение четырех лет и подразумевавший также выплату индивидуальных премий.

Этот план был вынесен на голосование сотрудников 26 апреля. Оно завершилось в пятницу - проект был отвергнут 55,4% голосовавших при участии в вотуме 80,33% имеющего на это право персонала. Жанейак занимал пост президента- генерального директора Air France с июля 2016 года. 65-летний менеджер заранее предупредил, что подаст в отставку в случае, если выдвинутый руководством план повышения зарплат будет отвергнут трудящимися.