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Москва, 07.05.2018

СМИ: десятки российских легкоатлетов подозреваются в употреблении допинга

«Expert Online» 2018

Десятки российских спортсменов оказались в секретном списке Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в который всего вошли 363 атлета, подозреваемых в употреблении допинга.

Документ, который носит название Anti-Doping Programme-2015 Testing Statistics, составлен группой специалистов под руководством главного врача IAAF Стивеном Бермоном ещё в 2015 году.

При этом ранее он не был опубликован. Отмечается, что большинство вошедших в перечень спортсменов представляют Россию. Кроме того, в списке фигурируют 53 кенийца и атлеты из США и Ямайки, передаёт портал standardmedia.co.ke.

Уже известно, что под подозрением оказались даже олимпийские чемпионы. Их фамилии пока не называются, однако отмечается, что в перечне фигурирует кенийский бегун Асбель Кипроп, выигравший золото Игр-2008 в беге на 1500 метров.

Напомним, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была дисквалифицирована IAAF из-за нарушений антидопинговых правил. Российским спортсменам разрешено выступать на международных стартах в нейтральном статусе. При этом заявки россиян на участие в турнирах рассматриваются в индивидуальном порядке.

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