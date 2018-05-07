Впервые с ноября 2016 года вторую неделю подряд инвесторы распродают облигации emerging markets, передает Bloomberg со ссылкой на расчеты компании Jefferies Hong Kong. По информации издания, чистый отток средств из бумаг с 26 апреля по 2 мая составил 1,2 млрд долларов, что представляет собой максимальный объем за последние 11 недель. В числе причин происходящего участники рынка называют рост доходности казначейских бумаг США и доллара.

«За последнюю неделю глобальные долговые, товарные, фондовые, а также денежные рынки вместе зафиксировали чистый отток капитала впервые с конца марта 2018 года», — говорится в обзоре Jefferies. При этом, констатируют аналитики, спрос на акции EM сохраняется. Интересом, в частности, пользуются китайские бумаги — в ожидании включения страны в MSCI (Morgan Stanley Capital International). Однако из бумаг EMEA (Европа, включая Россию, Ближний Восток и Африка) и Латинской Америки также наблюдается отток инвестиций.

Облигации развивающихся стран — это бумаги высокого уровня риска, напоминает аналитик «Алор Брокер» Евгений Корюхин. Этот рынок привлекает международных инвесторов своими доходностями. За последние годы доходность облигаций развивающихся стран снизилась с 6-7% в 2015 году до 4,5 – 5% к текущему году, и теперь премия за риск составляет 150-200 б.п. Это уровень исторически минимальных значений, тогда как инвестиции в надежные казначейские обязательства США с 10-летним сроком обращения на сегодняшний день приносят инвесторам 2,9% годовых. А еще на прошлой недели доходность подскакивала до 3%. Этим и можно объяснить столь резкий выход инвесторов из облигаций развивающихся стран.

Вместе с тем, ожидает Евгений Корюхин, по итогам текущей недели, продажи облигаций снизятся, рынки снова войдут в привычное русло. Трендом отток капитала с развивающихся стран пока назвать сложно, так как для этого должны сформироваться как минимум три фактора: снижение уровня мирового ВВП, рост инфляции в развивающихся странах и рост процентных ставок в США и развитых странах. «Пока мы не видим ни один из этих трех факторов, говорить о распродаже рано, но все может измениться уже во втором полугодии этого года, когда политика ФРС по росту ключевой ставки будет давить на развивающиеся рынки, что может сказаться на настроениях инвесторов», — говорит эксперт.

Рынок облигаций в США показал в начале прошлой недели доходность 10-летних бондов 3,03%, напоминает управляющий активами ICBF Алексей Федоренко. Такой доходности у этих бумаг не было уже четыре года. Однако по итогам недели доходность немного снизилась, в основном на комментариях по итогам заседания федерального Комитета по открытым рынкам, который оставил ставку Федрезерва без изменений, но заметил, что «на горизонте экономического роста появились пятна».

Что дальше? США оказались в сложном положении, рассказывает эксперт. Налоговая реформа Трампа и сокращение дефицита платёжного баланса требуют ослабления доллара. А перегрев экономики требует повышения ставки и укрепления доллара. Безусловно, ставка Федрезерва будет повышаться, и доходности гособлигаций будут расти, уверен он. В этих условиях развитые рынки будут естественным образом перетягивать на себя «инвестиционное одеяло».

Инвесторы на глобальных рынках будут постепенно выходить из облигаций развивающихся рынков и покупать бумаги США и возможно других развитых стран, оптимизируя таким образом риски своих портфелей, уверен аналитик. Однако совершенно очевидно этот процесс будет идти неравномерно, время от времени протекая в обратном направлении. Монетарным властям стран с развивающимися рынками придётся внимательно следить за спросом на свои облигации, регулируя доходность по ним ставкой Центробанков.

Инвесторы на глобальных рынках не могут позволить себе полностью выбросить из своих портфелей и фондов облигации развивающихся стран, так как именно они и приносят основную долю доходности, указывает Алексей Федоренко. Например, ставка по десятилетним гособлигациям Германии равна сейчас 0,53%. И она останется на этом уровне, пока ставка ЕЦБ будет равна 0%. По депозитам в некоторых европейских странах вообще отрицательные ставки. Так что отток инвестиций с развивающихся рынков — процесс временный. В зависимости от рисков на глобальных рынках и ставок Центробанков в США и в развитых странах будет происходить перебалансировка между рынками. Надо ведь как-то зарабатывать.