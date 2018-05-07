Курс доллара: «это уже перебор»

Курс доллара в понедельник сохраняет позиции около пика 2018 года. Опубликованные накануне данные о занятости и зарплатах в США не повлияли на уверенность рынка в устойчивости американской экономики. Об этом сообщает Рейтер.

Однако возобновившееся беспокойство по поводу торговых трений может омрачить дальнейшие перспективы роста американской валюты.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, утром находился вблизи 92,633, на 0,1 процента выше уровня предыдущего закрытия и по-прежнему недалеко от пятничного максимума 92,908, который стал наиболее высокой отметкой с конца декабря.

Индекс доллара рос на протяжении трех недель подряд, сумев удержать позиции после смешанных данных из США.

Американская экономика в апреле создала меньше рабочих мест, чем ожидалось, а почасовая оплата труда выросла лишь на 0,1 процента по сравнению с месяцем ранее, что на 2,6 процента выше уровня прошлого года.

Уровень безработицы между тем упал до 3,9 процента, достигнув самого низкого показателя за почти 17 с половиной лет, хотя это отчасти обусловлено тем, что некоторые нетрудоустроенные американцы ушли с рынка труда.

Опубликованные в пятницу данные не изменили представления о том, что Федеральная резервная система, вероятно, повысит процентные ставки как минимум два раза, а, возможно, и три раза, до конца года.

Евро торгуется около отметки $1,1948, находясь недалеко от четырехмесячного минимума $1,1910, установленного в пятницу.

Обеспокоенность протекционизмом президента США Дональда Трампа была одной из основных причин, по которой многие инвесторы ранее стали отказываться от покупки доллара.

Некоторые участники рынка ожидают, что опасения о торговой войне могут возобновиться, после того как торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем не дали очевидных результатов.

«Торговые проблемы (между США и КНР), вероятно, будут сохраняться до выборов в Конгресс США (выборы состоятся осенью 2018 года). Так что в долгосрочной перспективе доллар, скорее всего, снизится», - говорит валютный трейдер японского банка.

По оценке валютного стратега JP Morgan Ханна Андерсена, доллар уже сейчас сильно переоценен. По его прогнозам, которые он озвучил в эфире Bloomberg TV, ралли доллара еще продолжится в течении нескольких недель, максимум - двух месяцев. А затем трейдеры снова "вспомнят" о двойном дефиците США, который никуда не исчезнет.



Курс доллара на открытии понедельника вырос на 7 копеек - до 62,57 рубля, курс евро снизился на 15 копеек, до 74,65 рубля.