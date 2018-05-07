Как без дипломатических тонкостей выразился морской секретарь США Ричард Спенсер об Арктике, «эта чертова штуковина тает». Именно стремительное таяние арктических льдов заставило Вашингтон и другие страны срочно принимать стратегии по отношению к северной «макушке» планеты. У США она должна быть обнародована этим летом и первоначально рассчитывалась на 16 лет. Однако таяние происходит настолько быстро, что ее придется пересматривать уже через четыре года.

Понять заинтересованность арктических государств и главных экономик планеты в таянии арктических льдов не сложно – льды не только открывают торговые маршруты, которые позволят значительно сократить время доставки товаров и грузов из Америки в Азию и обратно, но и сделают возможной добычу несметных полезных ископаемых, скрывающихся за Северным полярным кругом.

Конечно, как всегда, когда речь идет о сырье и полезных ископаемых, с наибольшей энергией в регионе действует Китай. Что касается китайской арктической стратегии, то она была опубликована еще в прошлом году и, если коротко, то сконцентрирована вокруг идеи строительства Полярного Шелкового пути.

Пекин проявляет интерес к Арктике на всех уровнях, включая политический и административный. Он является наблюдателем в Арктическом совете и околоарктическим государством с растущими интересами на крайнем Севере. Наблюдатели считают, что Поднебесная стремительно движется от статуса простого наблюдателя в Арктике к, образно говоря, заказчику музыки.

Стратегическая важность Арктики для Китая понятна: путь вдоль северного побережья России из Азии в Европу или Америку позволит сэкономить до 15 дней по сравнению с традиционным маршрутом через Малаккский пролив и Суэцкий канал, а также, что очень немаловажно для КНР, избежать встречи с военными моряками из Америки.

По расчетам экономистов Полярного научно-исследовательского института, уже к 2020 году от 5 до 15% объемов торговли Китая может проходить через Арктику.

В долгосрочной перспективные в Пекине рассчитывают использовать еще более короткий маршрут - через собственно Северный полюс, который станет доступен для судоходства благодаря таянию льдов через считанные десятилетия.

«Кто будет контролировать арктический маршрут,- уверен Ли Чжэньфу, директор научно-исследовательского-исследовательского центра при Даляньском Морском университете,- тот будет контролировать переход к мировой экономике и международные стратегии».

Китай создает себе статус главной экономики региона как благодаря прямому присутствию, так и за счет влияния на другие арктические страны, в которые он вкладывает большие деньги. Главным образом, китайские инвестиции ориентируются на полезные ископаемые и развитие северных портов.

Среди потенциальных партнеров Пекина в регионе пять северо-европейских стран, членов Арктического совета: Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция, которым нужны инвестиции для финансирования собственных амбициозных планов и проектов в Арктике. Особый интерес у китайских инвесторов вызывают Исландия и Гренландия.

Совсем недавно Финляндия и Китай подписали соглашение по созданию базы данных Шелкового пути, который свяжет арктические коммуникации с азиатским рынком.

Последнее орудие КНР в завоевании обширного и очень богатого региона – стратегические научные исследования. Пекин уже треть века проводит арктические экспедиции с целью сбора научных данных (после 1984 г. св. 30). Проявлением и осуществлением амбиций Китая в Арктике служит строительство очередного китайского ледокола. Он будет готов уже в 2019 году, т.е. задолго до того, как Вашингтон заложит свой новый тяжелый крейсер, способный пробиваться через льды метровой толщины.