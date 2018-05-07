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Москва, 07.05.2018

«Эта чертова штуковина тает»

«Expert Online» 2018
  • Рабочие на атомном ледоколе "Арктика" во время отпраки плавучего энергетического блока (ПЭБ) "Академик Ломоносов"
Интерпресс/ТАСС

Рабочие на атомном ледоколе "Арктика" во время отпраки плавучего энергетического блока (ПЭБ) "Академик Ломоносов"

Как без дипломатических тонкостей выразился морской секретарь США Ричард Спенсер об Арктике, «эта чертова штуковина тает». Именно стремительное таяние арктических льдов заставило Вашингтон и другие страны срочно принимать стратегии по отношению к северной «макушке» планеты. У США она должна быть обнародована этим летом и первоначально рассчитывалась на 16 лет. Однако таяние происходит настолько быстро, что ее придется пересматривать уже через четыре года.

Понять заинтересованность арктических государств и главных экономик планеты в таянии арктических льдов не сложно – льды не только открывают торговые маршруты, которые позволят значительно сократить время доставки товаров и грузов из Америки в Азию и обратно, но и сделают возможной добычу несметных полезных ископаемых, скрывающихся за Северным полярным кругом.

Конечно, как всегда, когда речь идет о сырье и полезных ископаемых, с наибольшей энергией в регионе действует Китай. Что касается китайской арктической стратегии, то она была опубликована еще в прошлом году и, если коротко, то сконцентрирована вокруг идеи строительства Полярного Шелкового пути.

Пекин проявляет интерес к Арктике на всех уровнях, включая политический и административный. Он является наблюдателем в Арктическом совете и околоарктическим государством с растущими интересами на крайнем Севере. Наблюдатели считают, что Поднебесная стремительно движется от статуса простого наблюдателя в Арктике к, образно говоря, заказчику музыки.

Стратегическая важность Арктики для Китая понятна: путь вдоль северного побережья России из Азии в Европу или Америку позволит сэкономить до 15 дней по сравнению с традиционным маршрутом через Малаккский пролив и Суэцкий канал, а также, что очень немаловажно для КНР, избежать встречи с военными моряками из Америки.

По расчетам экономистов Полярного научно-исследовательского института, уже к 2020 году от 5 до 15% объемов торговли Китая может проходить через Арктику.

В долгосрочной перспективные в Пекине рассчитывают использовать еще более короткий маршрут - через собственно Северный полюс, который станет доступен для судоходства благодаря таянию льдов через считанные десятилетия. 

«Кто будет контролировать арктический маршрут,- уверен Ли Чжэньфу, директор научно-исследовательского-исследовательского центра при Даляньском Морском университете,- тот будет контролировать переход к мировой экономике и международные стратегии».

Китай создает себе статус главной экономики региона как благодаря прямому присутствию, так и за счет влияния на другие арктические страны, в которые он вкладывает большие деньги. Главным образом, китайские инвестиции ориентируются на полезные ископаемые и развитие северных портов.

Среди потенциальных партнеров Пекина в регионе пять северо-европейских стран, членов Арктического совета: Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция, которым нужны инвестиции для финансирования собственных амбициозных планов и проектов в Арктике. Особый интерес у китайских инвесторов вызывают Исландия и Гренландия.

Совсем недавно Финляндия и Китай подписали соглашение по созданию базы данных Шелкового пути, который свяжет арктические коммуникации с азиатским рынком.

Последнее орудие КНР в завоевании обширного и очень богатого региона – стратегические научные исследования. Пекин уже треть века проводит арктические экспедиции с целью сбора научных данных (после 1984 г. св. 30). Проявлением и осуществлением амбиций Китая в Арктике служит строительство очередного китайского ледокола. Он будет готов уже в 2019 году, т.е. задолго до того, как Вашингтон заложит свой новый тяжелый крейсер, способный пробиваться через льды метровой толщины.

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