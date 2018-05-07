Кудрин ответил на слухи о своём скором назначении на «высокий пост»

Алексей Кудрин – бывший министр финансов России, а ныне глава Центра стратегических разработок – прокомментировал слухи о скором возможном назначении на высокий пост в администрации президента РФ.

По его словам, ему пока нечего сказать по этому поводу, передаёт РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что, российский лидер Владимир Путин якобы обдумывает вопрос о назначении Кудрина на важный пост в своей администрации.

Источники издания Financial Times утверждали, что этот шаг может послужить сигналом Западу о том, что президент РФ готов к компромиссу.

7 мая в Большом кремлевском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента России. Владимир Путин в четвертый раз занял пост главы государства и уже во второй раз сроком на 6 лет.

Сразу после этого Кабмин РФ в полном составе подал в отставку. Новый премьер-министр может быть утверждён уже завтра.