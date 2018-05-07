Медведев предложил кандидатов в вице-премьеры нового правительства

Дмитрий Медведев – кандидат в премьер-министры РФ, который приехал в Госдуму для консультаций с парламентскими фракциями – на встрече с депутатами от «Единой России» озвучил предполагаемый им состав будущего правительства.

Так, он предложил назначить первым вице-премьером министра финансов Антона Силуанова.

На пост вице-премьера по линии оборонно-промышленного комплекса страны Медведев предложил назначить заместителя министра обороны Юрия Борисова. Ранее названный пост занимал Дмитрий Рогозин.

В качестве своего заместителя, курирующего культуру и спорт, кандидат в премьер-министры предложил кандидатуру Ольги Голодец. В предыдущем составе правительства она занимала пост заместителя главы Кабмина по социальным вопросам.

Между тем, вопросами социальной политики, трудовых отношений, пенсий и здравоохранения в новом правительстве должна заняться нынешняя глава Счётной палаты Татьяна Голикова.

Другие предложения: вице-премьер по развитию транспорта, связи и цифровой экономики - экс-заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов. Глава аппарата - начальник Контрольного управления президента Константин Чуйченко. Зампред правительства по сельскому хозяйству - Алексей Гордеева.



Аркадий Дворкович, бывший в прежнем составе кабинета вице-премьером по ТЭК, и Игорь Шувалов, который был первым вице-премьером, Дмитрием Медведевым в качестве кандидатов в состав нового правительства названы не были.

Ранее сообщалось, что две парламентские фракции уже приняли решение поддержать кандидатуру Медведева.