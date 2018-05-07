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Москва, 07.05.2018

Меркель едет в Сочи

«Expert Online» 2018
  • Меркель едет в Сочи
AP/TASS

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 18 мая, передает агентство РИА новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Сочи с визитом и проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Меркель к нам приедет», — сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, который сообщил, что 5 июня состоится визит Путина в Вену.

Напомним, ранее  прошла встреча Дональда Трампа и Ангелы Меркель. Источники CNN утверждают, что президент США спрашивал у канцлера ФРГ, как вести себя с Владимиром Путиным. Также американские СМИ сообщают, что встреча была «спокойной» и господин Трамп «вел себя должным образом».

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