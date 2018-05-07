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Москва, 07.05.2018

Путин назвал фамилию нового премьер-министра

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путин оставил Дмитрия Медведева на посту главы Кабмина РФ.

Теперь кандидатуру Медведева должны утвердить депутаты Госдумы, передаёт агентство «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что 7 мая в Большом кремлевском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента России. Владимир Путин в четвертый раз занял пост главы государства и уже во второй раз сроком на 6 лет.

Сразу после этого Кабмин РФ в полном составе подал в отставку. Новый премьер-министр может быть назван уже завтра.

Напомним, согласно Конституции РФ, после инаугурации президента правительство уходит в отставку.

Затем глава государства с согласия депутатов нижней палаты российского парламента назначает премьер-министра, а уже тот предлагает президенту кандидатуры федеральных министров.

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