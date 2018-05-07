Путин приедет в Госдуму на рассмотрение кандидатуры Медведева

Глава российского государства Владимир Путин будет присутствовать на заседании Госдумы РФ, где 8 мая будет рассматриваться кандидатура Дмитрия Медведева на пост председателя правительства.

Об этом рассказал журналистам спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, передаёт агентство «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что 7 мая в Большом кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента России. Владимир Путин в четвертый раз занял пост главы государства и уже во второй раз сроком на 6 лет.

Сразу после этого Кабмин РФ в полном составе подал в отставку, как того требует Конституция. Позже президент России Владимир Путин оставил Медведева на посту главы Кабмина РФ. Его кандидатура уже направлена на рассмотрение Госдумы РФ.

Депутаты проведут открытое голосование по кандидатуре Медведева, оно состоится завтра в 15:00 мск. Уже сегодня вечером и во вторник в первой половине дня - Медведев встретится с каждой из четырех фракций Госдумы.