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Москва, 07.05.2018

Рубль не отреагировал на решение Минфина о рекордной покупке валюты

«Expert Online» 2018

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник днём российская валюта не отреагировала на решение Минфина РФ увеличить до рекордных 322,8 млрд руб. объём покупки валюты (с 240,7 млрд рублей в апреле).

Курс американского доллара составил 62,73 руб., не изменившись к уровню до объявления решения. Евро также продемонстрировал отсутствие изменений, составив 74,84 руб.

Напомним, Минфин РФ с 10 мая по 6 июня закупит на рынке валюту на рекордные 322,8 млрд рублей. При этом ежедневный объём покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что нацвалюта показывает смешанную динамику. Так курс доллара на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 0,07 руб. - до 62,57 руб., курс евро снизился на 0,15 руб., до 74,65 рубля.

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