Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 07.05.2018

В Израиле пригрозили «устранить» Асада

«Expert Online» 2018

Юваль Штайниц – глава Минэнерго Израиля – заявил, что сирийский лидер Башар Асад будет «устранён», если он позволит Ирану использовать территорию Сирии в качестве «военной базы» для нападений на Израиль.

По словам Штайница, Асад спокойно сидит в своём дворце и восстанавливает свой режим, позволяя Сирии превратиться в базу для нападений на Израиль, передаёт RT со ссылкой на издание «Гаарец».

«Это неприемлемо», – подчеркнул израильский чиновник.

В свою очередь в Министерстве обороны Израиля предупредили, что ответят на действия Дамаска в случае, если правительственные войска применят против страны зенитные ракетные комплексы С-300.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «это уже перебор»
      Курс доллара: «это уже перебор»
    2. Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку 2»
      Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку-2»
    3. Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара
      Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара