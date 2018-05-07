В Израиле пригрозили «устранить» Асада

Юваль Штайниц – глава Минэнерго Израиля – заявил, что сирийский лидер Башар Асад будет «устранён», если он позволит Ирану использовать территорию Сирии в качестве «военной базы» для нападений на Израиль.

По словам Штайница, Асад спокойно сидит в своём дворце и восстанавливает свой режим, позволяя Сирии превратиться в базу для нападений на Израиль, передаёт RT со ссылкой на издание «Гаарец».

«Это неприемлемо», – подчеркнул израильский чиновник.

В свою очередь в Министерстве обороны Израиля предупредили, что ответят на действия Дамаска в случае, если правительственные войска применят против страны зенитные ракетные комплексы С-300.