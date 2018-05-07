«Рывок способно обеспечить только свободное общество»

Президент РФ убежден, что рывок способно совершить только свободное общество

Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый срок. После принесения присяги главой государства в Андреевском зале Кремля об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Владимир Путин стал президентом России в общей сложности в четвертый раз. На два первых срока, продолжительностью по четыре года, он был избран в 2000 и 2004 годах, став затем, на период с 2008-го по 2012 год премьер-министром. С 2012 года, в соответствие с внесёнными ранее поправками в Конституцию России, мандат главы государства продлен до шести лет.

В отличие от предыдущих церемоний, на данную инаугурацию Владимир Путин прибыл из своего рабочего кабинета, расположенного в другом корпусе Кремля. В прошлый раз он приехал в Кремлевский дворец в пышном кортеже через всю Москву.

На церемонии инаугурации впервые присутствуют не только представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, основных конфессий, иностранные дипломаты, представители общественных организаций и журналисты, но и участники избирательной кампании Путина. Всего за церемонией вступления в должность наблюдало в Кремле около пяти тысяч человек.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», - сказал Путин, произнося присягу при вступлении в должность.

В своей энергичной, разноплановой речи после произнесения присяги президент высказался по поводу всех основных аспектов политической, социальной, экономической, международной повестки, подчеркнув как открытость России к диалогу, так и последовательность и принципиальность ее позиций.

Прежде всего к развитию экономики можно отнести слова: «Россия должна быть современной и динамичной, должна быть готова смело принимать вызовы времени и так же энергично отвечать на них, чтобы последовательно наращивать своё лидерство в тех сферах, где мы традиционно сильны, и уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак, работать там, где мы ещё должны будем добиться нужных для нас результатов, там, где сделано ещё явно недостаточно».

В политическом плане главное для президента РФ — консолидация: «Перед нами напряжённая работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединённых искренней заботой о России». А также: «в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России».

«Нам нужны прорывы во всех сферах жизни, — заявил также Владимир Путин». Глубоко убеждён, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину – всё то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремлённость в будущее всей нашей страны».

«Мы должны расширять пространство свободы для предпринимателей и учёных, для людей творческого труда и активных, неравнодушных граждан, для всех, кто стремится к обновлению. Вижу в этом залог преемственности нашего стратегического курса и устойчивого развития России», — сказал президент России в своей инаугурационной речи.