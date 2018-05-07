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Москва, 07.05.2018

Захарова отреагировала на заявление премьера Чехии о «Новичке»

«Expert Online» 2018

Мария Захарова – официальный представитель внешнеполитического российского ведомства – прокомментировала заявление главы Кабмина Чехии Андрея Бабиша, в котором он опровергает слова президента страны Милоша Земана о производстве химического вещества «Новичок» на территории страны.

По словам Захаровой, президент Чехии публично уговаривает своих подчиненных перестать скрывать правду о разработке «Новичка».  Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Силовики Чехии вынуждены признать, что тестирования и разработки «Новичка» велись, – подчеркнула представитель МИД РФ. – Через три дня премьер-министр Чехии называет слова президента Чехии недоразумением. Это просто пять баллов!!!!!! Заврались!».

Напомним, чешский президент Милош Земан во время выступления по TV Barrandov рассказал, что в ноябре 2017 года в НИИ Минобороны Чехии в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230.

При этом он подчеркнул, что количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен. Кроме того, глава Чехии привёл мнение военной разведки о том, что синтезированный яд А-230 именуется «Новичок».

7 мая на сайте чешского правительства появилась информация, в которой утверждается, что «химическое вещество типа «Новичок» в Чехии не производилось, не исследовалось и не складировалось».

Данное заявление было опубликовано сразу же после встречи премьера Андрея Бабиша с главами Службы информации и безопасности республики.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что скоро вся ложь Великобритании о деле Скрипаля станет явной.

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