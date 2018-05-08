АФК «Система» и «Ростех» объединятся в СП

«Ростех» и АФК «Система» пришли к соглашению о создании совместного предприятия в области микроэлектроники. «Мы находимся на финальной стадии реализации сделки»,— сообщил РБК официальный представитель корпорации Сергей Копытов, который уточнил, что подписание документов ожидается в конце мая—начале июня.

По информации, которая оказалась в распоряжении РБК, контрольным пакетом акций в этом совместном предприятии будет владеть «Система». Ради этого, АФК готова вложить в проект помимо своих активов дополнительные 1,5 млрд руб. Данная сумма будет вноситься поэтапно, утверждает источник издания. Ожидается, что в СП по микроэлектронике войдут 7 активов «Ростеха» и 15 от «Системы».

Напомним, в феврале текущего года «Ростех» и «Система» возобновили переговоры о возможности создания совместного предприятия по микроэлектронике. Тогда же основной акционер АФК Владимир Евтушенков сообщил, что для завершения создания СП необходимо только распоряжение правительства.