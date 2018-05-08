Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 08.05.2018

Апрель ударил по экономике России низким спросом и высокими ценами

«Expert Online» 2018

Опережающие индикаторы состояния промышленности и базовых отраслей указывают на продолжающееся снижение спроса в апреле, слабый рост выпуска в промышленности и резкий рост отпускных цен, связанный увеличением издержек и девальвацией не позволил экономике России совершить существенный рывок.

«Судя по косвенным признакам, в апреле в экономике России не произошло принципиального изменения производственной активности по сравнению с предшествующим месяцем»,— сообщают аналитики ЦМАКП. Их оценки фиксируют стагнацию в энергопотреблении, продолжающееся снижение погрузки строительных и стагнацию погрузки экспортно-сырьевых грузов РЖД.

Так , объём электропотребления в экономике, отражающий производственную активность наиболее электроёмких потребителей, в апреле остался на уровне предшествующего  марта 2018 года.

Среднесуточный объём погрузки грузов  железнодорожным транспортом в части экспортно-сырьевых товаров в апреле несколько увеличился на 0,5% с учётом сезонного фактора. В то же время, перевозки строительных грузов, отражающие текущую интенсивность строительства, сократились  на 0,4%, причём если в марте их сильный провал ещё мог быть объяснён аномально неблагоприятными погодными условиями, то отсутствие восстановления в апреле в условиях нормализации погоды – признак сохранения кризисного состояния сектора.

И хотя индекс PMI Markit, отражающий состояние обработки, ориентированной на внутренний рынок, в апреле увеличился до 51,3 пункта против 50,6 в марте, его значение остается ниже среднемесячного значения в 2017 году. Тогда он держался на уровне 52 пунктов. При этом в апреле закупочные и отпускные цены в промышленности росли максимальными темпами с сентября 2015 года, что вероятнее всего, отразится и на состоянии спроса в ближайшем будущем.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «это уже перебор»
      Курс доллара: «это уже перебор»
    2. Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку 2»
      Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку-2»
    3. Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара
      Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара