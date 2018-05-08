ЕС обсудит новые санкции против России

Евросоюз намерен обсудить возможность введения новых антироссийских санкций. Дополнительные ограничительные меры в отношении России в связи с проведением выборов президента в Крыму рассмотрят постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза 8 мая. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в опубликованной повестке дня.

«Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки — решение и исполнительное распоряжение», — говорится в документе, который прилагается к повестке встречи. Сам текст документа не опубликован.

Напомним, Евросоюз продлил санкции против России до 15 сентября. Меры затрагивают 150 российских граждан и 38 компаний.