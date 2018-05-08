Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 08.05.2018

ЕС обсудит новые санкции против России

«Expert Online» 2018

Евросоюз намерен обсудить возможность введения новых антироссийских санкций. Дополнительные ограничительные меры в отношении России в связи с проведением выборов президента в Крыму рассмотрят постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза 8 мая. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в опубликованной повестке дня.

«Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки — решение и исполнительное распоряжение», — говорится в документе, который прилагается к повестке встречи. Сам текст документа не опубликован.

Напомним, Евросоюз продлил санкции против России до 15 сентября. Меры затрагивают 150 российских граждан и 38 компаний.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «это уже перебор»
      Курс доллара: «это уже перебор»
    2. Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку 2»
      Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку-2»
    3. Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара
      Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара