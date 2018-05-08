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Москва, 08.05.2018

Госдума утвердила Медведева на посту главы правительства

«Expert Online» 2018

Депутаты нижней палаты российского парламента дали согласие на назначение Дмитрия Медведева главой правительства России.

За это проголосовали 374 депутата при 56 против.

Сразу после этого Медведев выступил с заключительным словом, признав, что работа предстоит нелегкая.

«Уважаемые коллеги депутаты... правительство РФ будет готово работать с каждым депутатом Госдумы для реализации тех задач и планов, которые были представлены президентом, чтобы сделать жизнь в стране благополучной и счастливой», – подчеркнул премьер-министр.

Напомним, кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы Кабмина предложил президент РФ Владимир Путин.

По российскому законодательству, после вступления в должность нового президента правительство обязано было уйти в отставку.

Как известно, Дмитрий Медведев впервые возглавил правительство РФ в мае 2012 года. До этого он четыре года занимал пост президента РФ, а Владимир Путин в это время был премьер-министром.

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