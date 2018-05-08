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Москва, 08.05.2018

На Украине назвали объем инвестиций, который необходим для модернизации ГТС

«Expert Online» 2018

Компания "Укртрансгаз" разработал план модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) на 2018-2027 годы, который, в частности, предусматривает реконструкцию десяти компрессорных станций, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-служба компании.

"Укртрансгаз" и "Нафтогаз Украины" продолжают модернизировать украинскую газотранспортную систему. Десятилетний план модернизации ГТС Украины на 2018-2027 года разработан с целью приведения производственных мощностей в соответствие с европейскими стандартами надежности, безопасности и экологичности при эксплуатации компрессорных станций и транспортировке газа", — говорится в сообщении.

План, в частности, предусматривает реконструкцию четырех газокомпрессорных станций: "Яготин", "Диканька", "Ромны" и "Бильче-Волица". Эти объекты определены приоритетными и оптимальными для капиталовложений, основываясь на анализе их технического состояния и загруженности (в том числе с учетом угрозы прекращения транзита российского газа по территории Украины). Инвестиции в реконструкцию этих станций в 2018-2020 годах запланированы в объеме более 7 миллиардов гривен (266,2 миллиона долларов).

Также в рамках плана прорабатывается вопрос ликвидации существующих "узких мест" в украинской ГТС с целью поддержки развития собственной добычи газа на Украине.В ближайшее время "Укртрансгаз" намерен инициировать международные торги через электронную систему государственных закупок Prozorro, в которых на прозрачных и конкурентных условиях смогут принять участие как иностранные, так и украинские компании, отмечается в сообщении.

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