Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 08.05.2018

Иностранные туристы накануне Парада Победы «захватили» Москву

«Expert Online» 2018

Иностранные туристы на майские праздники буквально оккупировали российскую столицу. Согласно информации пресс-службы Ростуризма, турпоток из-за рубежа в эти дни вырос сразу на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом одним из ключевых мотивов для граждан других стран, которые решили посетить Москву, стали проводимые в эти дни репетиции парада Победы, а также последующий праздник 9 мая, передаёт информационное агентство «Финмаркет».

Кроме того, отмечается, что большинство иностранных туристов, посещающих столицу России, выбирают экскурсионные программы и маршруты, включающие посещение Красной площади. Они активно интересуются предстоящим парадом Победы и стремятся увидеть своими глазами прохождение воинских частей и военной техники.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео, посвященное военным новинкам Парада Победы. Согласно ролику, 9 мая по Красной площади пройдут боевые машины поддержки танков «Терминатор», два сухопутных боевых робота: саперный «Уран-6» и разведывательно-ударный «Уран-9», а также армейский снегоход «Беркут-2».

Кроме того, участие в параде примут новейшие летающие беспилотники: вертолёт и самолёт семейства «Корсар», которые способны вести разведку и самостоятельно атаковать противника. Их корпуса изготовлены из композиционных материалов для снижения радиолокационной заметности и увеличения полезной нагрузки.

Над Красной площадью впервые пролетят новейшие перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и самолеты пятого поколения Су-57.

Напомним, согласно информации, которую озвучил столичный градоначальник Сергей Собянин в 2017 году Москву посетили 21 млн иностранных граждан, что принесло в казну города 700 млрд рублей.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «это уже перебор»
      Курс доллара: «это уже перебор»
    2. Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку 2»
      Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку-2»
    3. Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара
      Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара