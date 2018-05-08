Иностранные туристы накануне Парада Победы «захватили» Москву

Иностранные туристы на майские праздники буквально оккупировали российскую столицу. Согласно информации пресс-службы Ростуризма, турпоток из-за рубежа в эти дни вырос сразу на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом одним из ключевых мотивов для граждан других стран, которые решили посетить Москву, стали проводимые в эти дни репетиции парада Победы, а также последующий праздник 9 мая, передаёт информационное агентство «Финмаркет».

Кроме того, отмечается, что большинство иностранных туристов, посещающих столицу России, выбирают экскурсионные программы и маршруты, включающие посещение Красной площади. Они активно интересуются предстоящим парадом Победы и стремятся увидеть своими глазами прохождение воинских частей и военной техники.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ опубликовало видео, посвященное военным новинкам Парада Победы. Согласно ролику, 9 мая по Красной площади пройдут боевые машины поддержки танков «Терминатор», два сухопутных боевых робота: саперный «Уран-6» и разведывательно-ударный «Уран-9», а также армейский снегоход «Беркут-2».

Кроме того, участие в параде примут новейшие летающие беспилотники: вертолёт и самолёт семейства «Корсар», которые способны вести разведку и самостоятельно атаковать противника. Их корпуса изготовлены из композиционных материалов для снижения радиолокационной заметности и увеличения полезной нагрузки.

Над Красной площадью впервые пролетят новейшие перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и самолеты пятого поколения Су-57.

Напомним, согласно информации, которую озвучил столичный градоначальник Сергей Собянин в 2017 году Москву посетили 21 млн иностранных граждан, что принесло в казну города 700 млрд рублей.