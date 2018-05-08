Конгресс США предложили новые санкции против России

Военный комитет палаты представителей конгресса США предложил вводить санкции в отношении поставщиков ОПК России, сообщается в проекте оборонного бюджета США на 2019 год.

Документ обозначает необходимость «введения санкций в отношении лиц, оказывающих определенную поддержку российской промышленности».

Особое внимание при проработке санкций следует уделить «цепочке поставок российской оборонной промышленности, связанной с разработкой или производством основного военного оборудования и продвинутого конвенционального вооружения».

Законопроект также содержит указание уделить особое внимание разработке санкций против «стран - спонсоров терроризма», которые покупают у России оружие, в частности, КНДР и Куба.

Как говорится в документе, список новых санкций остается на усмотрение президента США, который получает право не применять санкции против лиц и компаний, деятельность которых имеет «особенно важное значение» для национальной безопасности США.