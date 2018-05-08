Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 08.05.2018

Конгресс США предложили новые санкции против России

«Expert Online» 2018

Военный комитет палаты представителей конгресса США предложил вводить санкции в отношении поставщиков ОПК России, сообщается в проекте оборонного бюджета США на 2019 год.

Документ обозначает необходимость «введения санкций в отношении лиц, оказывающих определенную поддержку российской промышленности».

Особое внимание при проработке санкций следует уделить «цепочке поставок российской оборонной промышленности, связанной с разработкой или производством основного военного оборудования и продвинутого конвенционального вооружения».

Законопроект также содержит указание уделить особое внимание разработке санкций против «стран - спонсоров терроризма», которые покупают у России оружие, в частности, КНДР и Куба.

Как говорится в документе, список новых санкций остается на усмотрение президента США, который получает право не  применять санкции против лиц и компаний, деятельность которых имеет «особенно важное значение» для национальной безопасности США.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «это уже перебор»
      Курс доллара: «это уже перебор»
    2. Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку 2»
      Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку-2»
    3. Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара
      Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара