В воскресенье в Ливане прошли первые почти за десять лет парламентские выборы. По предварительным данным, Хезболла с союзниками по Коалиции может получить более половины мест в ливанском парламенте. Если проиранские партии и организации сохранят преимущество, то выборы будут означать усиление влияние Ирана, главного союзника Хезболлы, и в определенной мере России, которая вместе с Тегераном поддерживает в Сирии Башара Асада. Поэтому вопрос, который задает Newsweek о вероятности попытки Москвы «захватить» Ливан вполне имеет основания.

Первый шаг в этом направлении, пока еще осторожный уже сделан – Россия предложила Ливану продать оружия и военной техники на 1 млрд долларов.

«Вне всяких сомнений имеет место попытка России укрепить свое влияние в регионе при помощи мягкой силы,- уверена директор Центра Карнеги по Ближнему Востоку (Бейрут) Маха Яхья.- Это может перерасти в серьезное сотрудничество в военной сфере и подписание военной сделки, меморандум о которой был подписан в прошлом году. Парламентские выборы могут качнуть маятник в сторону пророссийского лагеря. Однако на данном этапе с учетом очень сложного и хрупкого баланса сил рост влияния Москвы может быть ограничен».

Россия уже вернула долгосрочное военное присутствие в Средиземном море при помощи двух военных баз в Сирии: морской в Тартусе и воздушной в Хмеймиме. В феврале 2018 г. просирийский ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что премьер-министр России Дмитрий Медведев приказал Министерству обороны РФ приступить к укреплению и расширению военных связей с Ливаном. National Interest тогда отметил, что упор делается на открытие ливанских портов для российских военных кораблей. Однако отсутствие дополнительной информации в марте и апреле, по мнению Newsweek, позволяет предположить, что до вчерашних выборов проникновение Москвы в Ливан разворачивалось не так быстро.

По ряду причин, одной из которых является отсутствие в отличие от Сирии ярко выраженного политического лидера, делает задачу проникновения в Ливан значительно труднее, чем в Сирии. В последние годы, когда Хезболла постепенно теряет имидж террористической организации, по крайней мере, в Ливане, угроза «нормализации» ее деятельности в этой стране очень тревожит США, Израиль и Саудовскую Аравию, которая ведет борьбу с Ираном как за лидерство во всем регионе, так и за Ливан.

В отличие от Вашингтона Москва придерживается многополярного подхода к политике на Ближнем Востоке и поддерживает или старается поддерживать неплохие отношения с Египтом, Ливаном, Ираном, Ираком, Израилем, Катаром, КСА, Сирией, Турцией и другими странами региона.

«Предложение России Ливану является продолжением укрепления Москвой своих позиций в регионе благодаря успеху в Сирии,- подчеркивает Нейл Хауэр, аналитик по проблемам безопасности, специализирующийся на России и Сирии.- Москва присутствует почти во всех государствах региона, но особенно активно она предлагает свой главный экспортный товар – оружие тем странам, у которых натянутые отношения с США. В Ливане она также пытается заполнить вакуум, возникший в 2016 г. после закрытия Саудовской Аравией трехмиллиардной программы военной помощи Бейруту. В Эр-Рияде тогда обвинили ливанские правительство и армию в нежелании бороться с Хезболлой».

Вашингтон продолжает играть роль мирового жандарма и, конечно же, не отдаст Ливан без боя. За последние десять лет США поставили ливанской армии оружия и военной техники на 1,6 млрд долларов. Ливанская армия, кстати, старается держаться на расстоянии от Хезболлы, хотя они успешно сотрудничали в борьбе против запрещенного в России «Исламского государства» и союзника «Аль-Каиды», террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

Пытаясь стать главным игроком на Ближнем Востоке, Россия автоматически принимает на себя очень сложную задачу – предотвратить войну между Ираном и Израилем. С другой стороны, обострение отношений между Тель-Авивом и Тегераном может помочь России закрепиться в Ливане. Бейрут вполне может обратиться к Москве в надежде, что именно Россия сумеет разорвать опасный цикл насилия и обоюдных угроз, которые вполне могут развязать в регионе новую кровавую войну.

«В данной ситуации многие надеются, что Россия сумеет удержать Израиль и Иран от войны и предотвратить неминуемую в этом случае очередную вспышку гражданской войны в Ливане»,- считает Маха Яхья.