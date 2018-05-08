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Москва, 08.05.2018

Медведев озвучил приоритетные проекты развития России

«Expert Online» 2018

Кандидат на пост главы российского правительства Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами нижней палаты парламента РФ, назвал главные проекты развития страны.

По его мнению, предстоит серьёзно заняться решением демографических и экологических проблем, развивать здравоохранение, образование, в целом культуру, активно стимулировать жилищное строительство, улучшать городскую среду, строить и ремонтировать дороги и повышать производительность труда, поддерживать занятость, создавать инфраструктуру для развития науки, внедрение цифровых технологий и формировать благоприятную среду для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, конечно, расширять международную кооперацию и экспорт.

«Все эти проекты мы будем разрабатывать в максимально открытом режиме», — заявил Медведев.

Кроме того, он считает, что по объёмам ВВП мы должны войти число ведущих стран.

Для обеспечения экономического рывка, по предварительным расчётам, объём средств бюджета должен быть увеличен на треть и составить не менее 25 трлн рублей, то есть дополнительно потребуется 8 трлн руб.

«Это минимум», – подчеркнул Медведев.

В конце своего выступления Медведев процитировал Антона Чехова, отметив, что великим народ делает великие цели.

«Давайте стремиться быть великими», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами нижней палаты российского парламента, заявил, что Россия была и будет значимой частью глобального мира, «как бы её не пытались выкинуть».

При этом своё программное выступление Медведев начал с заверения, что «готов сделать все для развития нашей страны, России». Также кандидат в премьеры, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что пришло время принимать решение о повышении пенсионного возраста.

 

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