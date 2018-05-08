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Москва, 08.05.2018

Медведев рассказал, во сколько обойдётся исполнение нового майского указа Путина

«Expert Online» 2018

Для исполнения нового майского указа президента РФ Владимира Путина потребуется как минимум 8 трлн руб. до 2024 года.

Об этом на встрече с депутатами фракции КПРФ заявил кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев.

«До 2024 года на все эти расходы необходимо собрать минимум 8 трлн рублей», – цитирует Медведева РБК.

При этом он подчеркнул, что «провёл десяток совещаний», чтобы обеспечить финансирование новых указов.

«В рамках этих средств эти задачи будем и решать», – отметил кандидат на пост главы правительства, подчеркнув, что «минимальные средства мы нашли».

О минимальной планке средств для исполнения указа Медведев рассказал, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Алексея Куринного, который говорил о сокращении расходов на здравоохранение в бюджете.

«Состояние медицинской отрасли неидеальное, но перемены есть», – резюмировал Медведев.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года. В тексте указа перечисляются цели, достижение которых Кабмин должен обеспечить на период до 2024 года для «прорывного научного-технологического и социального-экономического» развития страны, увеличения численности населения, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания граждан, «также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека». 

Так, президент РФ Путин поручил правительству добиться повышения продолжительности жизни россиян до 78 лет, к 2030 году – до 80 лет.

Кроме того, планируется снизить в два раза уровень бедности в стране, ежегодно улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей. Помимо этого, наша страна должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. 

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