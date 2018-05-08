Медведев: Россия была и будет значимой частью глобального мира

Кандидат в премьер-министры Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами нижней палаты российского парламента, заявил, что Россия была и будет значимой частью глобального мира, «как бы её не пытались выкинуть».

При этом своё программное выступление Медведев начал с заверения, что «готов сделать все для развития нашей страны, России». После чего обрисовал картину текущего развития цивилизации: нестабильность на сырьевых рынках, ухудшающаяся экология, геополитическая напряженность.

По его мнению, спасение нашей страны – в сплоченности, передаёт «Газета.Ru».

«Все должны объединить усилия и выступить единым фронтом, чтобы достигнуть прорывного развития страны. При этом люди в нашей стране должны жить дольше, чем сегодня. И лучше - а это и рост доходов, и снижение бедности, и не менее 5 млн новоселий в стране ежегодно», – подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владмир Путин призвал депутатов нижней палаты парламента РФ поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.