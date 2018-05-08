Немцы захватили юго-западную часть Африки, состоявшую в основном из гор и пустынь, в 1884 году. Канцлер Бисмарк подписал приказ об учреждении колонии Немецкая Юго-Западная Африка (так много лет называлась сегодняшняя Намибия) после прошения, подписанного немецким купцом Адольфом Людерицем, который активно осваивал юго-западный угол Черного континента. Вслед за солдатами в Африку из переселенной Германии отправились тысячи немецких колонистов. Сначала черные хозяева и белые гости мирно уживались друг с другом, но спустя двадцать лет гереро, крупнейший в те годы народ в Намибии, возмутился захватами своих земель и восстал против белых колонизаторов.

Восстание застало колониальные власти врасплох. Первое время повстанцы одерживали победы. Когда в Берлин пришли известия о нападениях на белых поселенцев, кайзер Вильгельм отправил на юго-запад Африки войска под командованием генерала Лотара фон Троты. Известный своей жестокостью военачальник приказал в 1904 г. своим подчиненным убивать всех гереро независимо от пола, возраста и наличия у них оружия.

В течение следующих трех лет немецкие войска планомерно уничтожали африканцев, расстреливая их из пулеметов и винтовок и отравляя колодцы. Всего было безжалостно перебито и умерло от голода, жажды и болезней 65 тысяч мужчин, женщин, стариков и детей. Остатки племени колонизаторы загнали во внутренние районы пустыни Калахари, малопригодные для проживания людей. Немцы не только захватили лучшие земли гереро, но и под страхом смерти запретили им иметь крупный рогатый скот и тем самым лишили привычного образа жизни и средств к существованию.

В 1915 году войска Антанты заставили немцев покинуть Намибию, которая до 1990 года находилась под протекторатом Южной Африки. Несмотря на это Германия, помня о колониальном прошлом, все это время оставалась крупнейшим инвестором в экономику Намибии и оказывала ей экономическую и продовольственную помощь. Кстати, и сегодня немало громадных поместий и ранчо в Намибии принадлежат выходцам из Германии и потомкам немецких колонистов, которые до сих пор говорят на немецком языке.

Эта помощь оказывается на правительственном уровне. Гереро же вместе с народом нама, с которым немцы в начале прошлого века поступили так же жестоко и бесчеловечно, требуют репарации типа той материальной компенсации, которую Берлин после Второй мировой войны выплачивает жертвам холокоста.

Посетивший Намибию в 1998 году президент ФРГ Роман Герцог извинился за жестокости предков, но заявил, что требования африканцев не имеют достаточных юридических оснований, потому что в начале прошлого века международные законы о защите гражданского населения еще не существовали.

В Намибии сейчас живет ок. четверти миллиона гереро, что составляет примерно 10% от населения страны. В последние годы численность гереро начала расти, но они по-прежнему считаются национальным меньшинством и ущемлены в правах несмотря на то, что у них есть и своя политическая партия – Национальная общественная демократическая партия. По данным Всемирного банка, в Намибии, кстати, один из самых высоких уровней неравенства на планете.

Созданная при помощи правозащитников «Корпорация репараций народа гереро» требует от правительства ФРГ, как правопреемника правительства кайзеровской Германии, а также банка Deutsche Bank и пароходной компании SAFmarine, которые более века назад помогали фон Троте безжалостно истреблять африканцев, в общей сложности свыше 4 млрд долларов.

Адвокаты гереро воспользовались американским законом о правонарушениях в отношении иностранных граждан (ATS), разрешающим любому иностранцу обращаться в суд на территории США с исками, касающимися нарушения прав человека.