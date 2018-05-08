Новый премьер Армении рассказал, примет ли он участие в саммите ЕАЭС

Избранный во вторник премьер-министром Армении лидер оппозиции Никол Пашинян рассказал собирается ли он принимать участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом новый глава армянского правительства заявил сразу же после избрания на этот пост. По его словам, на саммит он обязательно приедет, передаёт РИА Новости.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ожидают участия Армении в майском саммите ЕАЭС.

«Это очень важный участник, важный партнёр, – отметил представитель Кремля. – Более того, как правило, на полях таких мероприятий, конечно, проходят и двусторонние встречи, поэтому в зависимости от того, кто будет представлять Армению, мы рассчитываем, что состоятся и двусторонние контакты».

При этом Песков пояснил, что вопрос о том, кто именно будет представлять Армению – президент страны или кто-либо другой, стоит адресовать Еревану.

Напомним, 8 мая Национальное собрание (парламент) Армении избрало премьер-министром страны лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» (Исход) Никола Пашиняна. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов, против - 42.

Для избрания на пост главы правительства кандидату требовалось минимум 53 голоса.

ЕАЭС (Евразийский экономический союз) – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. В настоящее время членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.



