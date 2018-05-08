Обама прокомментировал решение Трампа о разрыве сделки с Ираном

Бывший президент США Барак Обама заявил во вторник, что решение президента Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном было «ошибкой».

«Я считаю, что решение поставить СВПД под угрозу в отсутствии каких-либо нарушений со стороны Ирана является серьезной ошибкой», - цитируе Обаму Рейтер.

Выход США из соглашения по иранской ядерной программе спровоцирует гонку вооружений на Ближнем Востоке, добавил экс-президент США.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

По его словам это была "катастрофическая сделка" и Тегеран нарушил свои обязательства, продолжая осуществлять ядерную программу. США восстановят действие санкций в отношении Ирана в полном объеме, отметил Трамп.



