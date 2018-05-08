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Москва, 08.05.2018

Путин призвал депутатов поддержать кандидатуру Медведева на пост главы правительства

«Expert Online» 2018

Глава российского государства призвал депутатов нижней палаты парламента РФ поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

Кроме того, выступая в Госдуме, президент РФ похвалил правительство Дмитрия Медведева, сложившее полномочия 7 мая, за хорошую работу в сложный период без погони за краткосрочными политическими эффектами, передаёт ТАСС.

«Несмотря на все сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сохранить перспективы развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу», - подчеркнул Путин.

По его оценке, «эта масштабная, комплексная работа строилась основательно, профессионально и честно, без погони за какими-то краткосрочными политическими эффектами, ответственно и на долгосрочную перспективу».

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