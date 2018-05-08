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Москва, 09.05.2018

СМИ: Израиль нанес ракетный удар по Сирии

«Expert Online» 2018

Израильские военные нанесли удар по территориям к югу от Дамаска, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийские СМИ. 

"ПВО Сирии сбила две израильские ракеты, обе были уничтожены в районе Кисва в провинции Дамаск", — уточнил сирийский военный источник.

Источник в международном аэропорту Бейрута подтвердил РИА Новости, что в предположительный момент удара в воздушном пространстве Ливана находились израильские самолеты.

В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) эти сообщения комментировать отказались.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ зафиксировал "подозрительную активность" иранских сил на территориях САР, граничащих с Израилем. В связи с этим армейское руководство отдало приказ о приведении подразделений армии в состояние повышенной боеготовности.

Агентство Рейтер отмечает, что ракетные удары последовали сразу после заявления Трампа о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

Ранее во вторник вечером пресс-секретарь главы правительства Израиля Анна Йонатан-Леус сообщила, что появившаяся информация об отмене визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву 9 мая не соответствуют действительности. 

"Прокомментирую слухи об отмене визита в Россию: нет никаких изменений в расписании визита", - цитирует Йонатан-Леус ТАСС.

Напомним, планируется, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет присутствовать 9 мая в российской столице на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Москве в тот же день президент РФ Владимир Путин примет главу израильского правительства, который намерен обсудить с российским лидером ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили пресс-служба Кремля, канцелярия Нетаньяху и сам израильский премьер.

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