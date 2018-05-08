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Москва, 08.05.2018

СК России завел дела по факту хищения на Балтийском флоте

«Expert Online» 2018

Следственным комитетом России заведено в общей сложности 15 уголовных дел по факту крупных хищений на Балтийском флоте, выявленных военной контрразведкой в частях береговой обороны, пишет «Коммерсантъ».
Одно из дел квалифицируется, как «присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения» и возбуждено против командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко.

«Подполковник подозревается в том, что в 2017 году похитил из части 12 тонн узлов и агрегатов военной техники, в том числе 11 бортовых коробок передач, 5 гитар в сборе с воздушным компрессором и редуктором, 21 балансир и 26 торсионных валов для танков Т-72»,  - сообщает издание.

В данный момент задержаны бывший заместитель командира части ПВО в Гвардейске майор Сергей Медведкин и заместитель командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона по вооружению майор Бакир Зухрабов. Офицеры, по сообщению контрразведки, обвиняются в хищении шести двигателей для тягачей ЯМЗ-238Л.

Уточняется, что 16 мая на территории воинских частей Балтийского флота начнет свою работу специальная комиссия Министерства обороны России, которая начнет проверку всего военного имущества частей.

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