США признали собственное бессилие перед российскими «Кинжалами»

Военные США обеспокоены сообщениями о заступлении на боевое дежурство российских МиГ-31 с ракетами «Кинжал», сообщает портал Military Watch.

Отмечается, что военные в Пентагоне признали, что им нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. Армия США не может ничего противопоставить даже оружию, развивающему скорость более трех Махов, тогда как российские современные ракеты могут достигать пяти, десяти и даже 20 Махов. Издание отмечает, что США не способны справиться даже с советскими дозвуковыми ракетами семейства SCUD.

Ранее замминистра обороны России Юрий Борисов рассказывая о свойствах «Кинжала», сообщил , что комплекс неуязвим и обладает серьезной боевой мощью. Военный сообщил, что главными целями ракет являются крупные корабли. Эксперты отмечают, что ни одна другая страна в мире не имеет такого вида оружия, как «Кинжал».