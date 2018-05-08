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Москва, 08.05.2018

Центробанк приобрёл для Минфина валюту более чем на 18 млрд рублей

«Expert Online» 2018

Банк России закупил для Министерства финансов РФ валюту на внутреннем рынке на 18,4 млрд руб.

Таким образом, ЦБ РФ закупает валюту уже третью сессию подряд после того, как возобновил операции 27 апреля, передаёт сайт регулятора.

Напомним, Банк России возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва, связанного с волатильностью на рынке.

Как подчеркнул заместитель главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Липин, Центробанк будет покупать валюту для финансового ведомства и при устойчиво ослабившемся рубле.

Ранее сообщалось, что рубль не отреагировал на решение Минфина о рекордной покупке валюты. Так утром 8 мая курс доллара на открытии Московской биржи снижался на 0,04 рубля - до 62,89 рубля, курс евро - на 0,02 рубля - до 75 рублей.

Однако уже к 14:00 мск курс доллара расчётами «завтра» рос на 25 копеек – до 63,18 рубля, курс евро – на 4 копейки, до 75,05 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По мнению экспертов, нацвалюта снижается к доллару и евро без поддержки нефти. При этом в целом в ходе предпраздничных торгов, как убеждены отечественные финансовые аналики вероятна невысокая амплитуда изменения котировок в пределах 62,3-63,3 рубля за доллар и 74,3-75,5 рубля за евро.


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