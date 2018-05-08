Цифровую экономику возглавят два СП

Совладельцами Mail.ru Group станут Газпромбанк и ГК Ростех. Банк и госкорпорация приобретут доли в новой компании «МФ технологии» (МФТ) — совместном предприятии с «МегаФоном» и USM Holdings Алишера Усманова, куда «МегаФон» внесет 5,23% экономической и 58,87% голосующей долей в интернет-холдинге Mail.ru Group, сообщает «Коммерсантъ». В итоге «МегаФон» через дочернюю Lefbord Investments Ltd получит 45% МФТ, Газпромбанк — 35%, «Ростех» — 11%, USM — 9%. Новая компания оценивается в 450 млн долл., сообщает издание, она будет заниматься проектами в сфере цифровой экономики, чтобы составить конкуренцию СП «Яндекс.Маркета» и Сбербанка.

Mail.Ru Group принадлежат три российские социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», и «Мой мир», напоминает ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. Таким образом, получается, что Mail.ru держит за собой безусловное лидерство в соцсетях и привлекательна с позиции наличия знаний о клиентской базе.

В перспективе на 2018 год прогноз по финансовым показателям эксперт дает позитивный: ожидается роста выручки на 23-28% и EBITDA на уровне 21-22 млрд руб. Рекламный сегмент и игры продолжают оказывать основную поддержку росту выручки компании, хотя присутствует определенное структурное давление на рентабельность из-за увеличения доли игр на мобильных устройствах и консолях. В сегменте игр двигателем роста осталась зарубежная экспансия: международная выручка на данный момент обеспечивает 59% выручки, но при этом нет опасений за ухудшение показателей из-за санкционного давления на страну в целом.

Сейчас идет начальный этап формирования платформы, в рамках которой планируется модернизировать существующие бизнес-процессы всех инвесторов, которые принимают участие в ее реализации, отмечает руководитель проектного департамента Bell Integrator Михаил Лапин. Однако если смотреть в будущее, то данная платформа имеет большой потенциал в дальнейшем развитии и станет одной из площадок цифровизации в РФ.

Участие в проекте Ростеха говорит о том, что планируется тесное взаимодействие с государственными заказами и реализацией соответствующих программ развития различных отраслей.

Если сейчас стоимость инвестиций в развитие данной платформы оценивается в 450 млн долларов, то, скорее всего, по оценке аналитика, в ближайшее время, потребуется инвестировать еще дополнительно около от 500 млн до 1 млрд долларов. Вероятно, данная платформа получит развитие в таких направлениях, как «умный город», интернет вещей в различных отраслях промышленности и другие современных «цифровые» направлениях.

Скорее всего, полагает эксперт, мы увидим аналог платформы, которую реализуют «Сбербанк» и «Яндекс.Маркет». Для платформы будут 2 основных направления развития: b2c — это платежные, кредитные и другие цифровые продукты для физических лиц, и b2b — это программные продукты для цифровизации работы крупных компаний, а также введения новых технологических решений на базе блокчейн. Также не стоит забывать, что, скорее всего, в рамках платформы «МФ технологии» будет реализована возможность международного взаимодействия, что повысит ее привлекательность со стороны инвесторов и пользователей.

Вообще же сегодня Mail.Ru – это одна из ведущих IT-компаний в России, которая имеет большую технологическую, техническую и кадровую базу. Компании принадлежат лидирующий почтовый сервис, ведущие социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, портфолио крупнейшихонлайн-игр ( Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World), сервис MAPS.ME, автомобильный классифайд Am.ru,сервис бесплатныхобъявлений Юла, маркетплейс китайских товаров Pandao, сервис поиска и заказа готовой еды и продуктов Delivery Club и ZakaZaka,онлайн платформы GeekBrains и райдшеринговый сервис BeepCar.

Также, быстрыми темпами развиваются направления для бизнеса: платформа «Mail.Ru для бизнеса», Mail.Ru Cloud Solutions, сервис редакционной аналитики Медиатор и рекламная платформа myTarget. Также не стоит забывать, что компания Mail Group имеет возможность реализовывать рекламные компании через социальные платформы «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Огромным достижением является охват 91% пользователей интернета и 81% пользователей мобильного интернета. Выручка по сводным показателям выросла на 35% по отношению к 2016 году — до 58,5 млрд руб. против 43,2 млрд руб. Учитывая все эти факторы и имеющийся опыт, конечно, уверен Михаил Лапин, данная компания будет интересна для дальнейшего инвестирования.