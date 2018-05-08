В комитете Госдумы по соцполитике не обсуждали повышение пенсионного возраста

Ярослав Нилов – глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов нижней палаты российского парламента – заявил, что в комитете не обсуждали возможное повышение пенсионного возраста в нашей стране.

По его мнению, сегодняшняя система и так искусственно увеличила пенсионный возраст, передаёт РИА Новости.

«Сейчас многим пожилым людям не хватает стажа и баллов при достижении возраста для выхода на заслуженный отдых», – пояснил Нилов.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост премьер-министра России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов нижней палаты российского парламента, заявил, что пришло время принимать решение о повышении пенсионного возраста в стране.

При этом он отметил, что правительство подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Госдуму в самой ближайшей перспективе.



