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Москва, 08.05.2018

В Кремле сообщили о возможных перестановках в администрации президента

«Expert Online» 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможных назначениях в новой администрации президента, пишет РИА новости. «Думаю, что в ближайшее время их можно будет ожидать, потому что после утверждения главы кабинета будем вместе с вами ожидать уже по представлению председателя правительства назначений членов кабинета и вице-премьеров, министров и так далее», — цитирует агентство Пескова, который уверен, что перестановки в администрации будут идти параллельно с новыми назначениями в правительстве.

Вопрос о  возможности обеспечить прорыв в экономике, который наметил в своей речи Владимир Путин, «старыми лицами» в правительстве Песков назвал «риторическим», напомнив, что президент дал позитивную оценку работе предыдущего кабинета.

Он добавил, что задача, поставленная президентом перед новым правительством, достаточно «конкретна и прописана в указе», который Путин подписал в понедельник, 7 мая.

 

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