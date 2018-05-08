В Кремле сообщили о возможных перестановках в администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о возможных назначениях в новой администрации президента, пишет РИА новости. «Думаю, что в ближайшее время их можно будет ожидать, потому что после утверждения главы кабинета будем вместе с вами ожидать уже по представлению председателя правительства назначений членов кабинета и вице-премьеров, министров и так далее», — цитирует агентство Пескова, который уверен, что перестановки в администрации будут идти параллельно с новыми назначениями в правительстве.

Вопрос о возможности обеспечить прорыв в экономике, который наметил в своей речи Владимир Путин, «старыми лицами» в правительстве Песков назвал «риторическим», напомнив, что президент дал позитивную оценку работе предыдущего кабинета.

Он добавил, что задача, поставленная президентом перед новым правительством, достаточно «конкретна и прописана в указе», который Путин подписал в понедельник, 7 мая.