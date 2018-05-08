В США просчитали последствия ядерной войны с Россией

После первой же ядерной атаки Россия уничтожит 131 американский город, что приведет к 70 миллионам жертв, пишет в своей книге «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно» профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг, выдержки из которой приводит National Interest.

Эти цифры приводятся с учетом одновременной нейтрализации Россией ответных ударов со стороны США.

Второй удар Москвы, если даже учесть частичное уничтожении ее арсенала контратакой Вашингтона, приведет к гибели 28 миллионов человек и разрушению 12 городов, пишет профессор.

Если же Вашингтон еще и ликвидирует свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), то при первом ядерном ударе США потеряют до 82 млн человек, предсказывает Кроениг, который уверен, что американцы должны сохранять МБР, чтобы избежать подобных потерь.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) был подписан между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Документ обязывает стороны обмениваться два раза в год информацией о ходе процесса. Россия, придерживаясь Договора по СНВ, сократила свой ядерный арсенал более чем на 85%. При этом Москва не получает должных подтверждений о сокращениях с американской стороны.