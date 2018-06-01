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Москва, 01.06.2018

Биржи Европы среагировали на выборы в Италии

«Expert Online» 2018

Основные фондовые биржи Европы  сегодня, 1 июня, торгуются в плюсе. Как отмечает Прайм, инвесторы позитивно восприняли новости из Италии, где накануне сформировали правительство. Тогда как введение пошлин США  на импорт стали и алюминия из стран Европы сдерживает рост индексов региона. Пошлины вступили в силу в ночь на пятницу по времени Вашингтона. ЕС в ответ заявил, что 1 июня запустит юридические процедуры в рамках ВТО в связи с введением новых пошлин США.

По состоянию на 11.19 по московскому времени  британский FTSE 100 поднялся в цене на 0,68% достигнув отметки в 7730,25 пункта. Французский CAC 40  вырос на 1,15%, до 5460,39 пункта, немецкий DAX — на 0,79%, до 12704,49 пункта.

 

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