Курс доллара: рублю готовят разворот

Курс доллара в пятницу отыгрывает новости о начале торговой войны между США и ЕС. Индекс доллара находится на уровне 94,04. Динамика американской валюты разнонаправленная и неустойчивая. После снижения к евро и иене, курс доллара отыграл часть потерь в пятницу. Трейдеры ожидают ответных мер ЕС и развития ситуации в Италии, которые определят дальнейшую динамику пары USD/EURO.

Вместе с тем, инвестиционный фонд AMP Capital Investors Ltd., под управлением которого находятся активы на 124 млрд. долл., прогнозирует, что ралли доллара подошло к концу и пришло время покупать ставшие привлекательными валюты развивающихся рынков. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению аналитиков, потенциал роста доходности казначейских облигаций США, который были мощным драйвером роста доллара, уперся в потолок.

По мнению управляющего фонда Dynamics Markets Надера Найеми, торговые войны будут ситуативно играть как на повышение, так и на понижение курса доллара. Но это не мешает покупать валюты ряда развивающихся рынков, который демонстрируют хорошие экономические показатели.

«Первый шаг заключается в том, чтобы полностью закрыть все наши шорты по валютам развивающихся рынков - раньше у нас были шорты по турецкой лире, российскому рублю, тайскому бату, мексиканскому песо», - отмечает Найеми. «Теперь мы готовимся покупать некоторые валюты EM».

Morgan Stanley разделяет такой взгляд на развивающиеся экономики.

«Реакция развивающихся экономик на ралли доллара, включая повышение ставок, фискальные меры и вмешательство, сделала их валюты относительно более привлекательными», - отмечают в банке.

Другим важным фактором, сдерживающим укрепление доллара, станет смягчение политики ФРС, которая вынуждена будет реагировать на турбулентность на рынке, которая возникла из-за политического кризиса в Италии.

Курс доллара на открытии торгов в пятницу снижается к рублю на 14 копеек до 62,25 рублей. курс евро падает на 15 копеек, до 72,83 рубля.



