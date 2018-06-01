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Москва, 01.06.2018

Евросоюз готовит «жесткий ответ» на пошлины США

«Expert Online» 2018

Евросоюз пообещал дать жесткий ответ на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий, передают РИА новости.

В этой связи глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выдвинул обвинения в адрес правительства США в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО). Само решение  о вводе пошлин  еврочиновник назвал «протекционизмом в чистом виде», цитирует агентство.

Сообщается, что Евросоюз принял решение на коллегии еврокомиссаров запустить юридические процедуры в ВТО против Соединенных Штатов, которые из-за новых санкций подвергаются критики со стороны «близких союзников» в том числе Германии и Великобритании. Последняя уже обратилась к Вашингтону с призывом немедленно отменить пошлины.

При этом США уверены, что это не отразится на отношениях страны с европейскими союзниками. Глава американского министерства торговли Уилбур Росс заявил, что «все это переживут со временем».

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